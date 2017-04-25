VW сделал для китайцев большой гибридный седан

На автошоу Шанхае дебютировала новая версия флагманского Volkswagen Phideon, который на китайском рынке стал преемником модели Phaeton. Это гибридная модификация PHEV с возможностью подзарядки от внешней сети.

От обычного Phideon новинку можно отличить по колесным дискам особого дизайна и C-образным светодиодным огням, интегрированным в передний бампер (на манер Golf GTE), а также шильдикам GTE.

В состав гибридной силовой установки седана вошли двухлитровая бензиновая «турбочетверка», один электромотор и комплект батарей. Заявленный расход топлива составляет 2,3 литра на 100 километров пробега, при этом максимальный запас хода на одном баке равен 850 километрам.





Водитель сможет выбирать из трех режимов движения, одним из которых - движение исключительно на электротяге. От внешней сети батарейки можно будет зарядить примерно за два часа.

В оснащение гибридного седана войдут премиальная аудиосистема, проекционный дисплей и мультимедийный комплекс с 9,2-дюймовым экраном.

Phideon PHEV станет первой гибридной моделью VW, которая будет выпускаться в Китае. Сборку наладят на совместном предприятии Volkswagen и компании SAIC.