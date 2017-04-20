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Топливно-энергетический комплекс
Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом
14:40 20.04.2017 |
Компания Volkswagen раскрыла новый концепт, который дает представление о будущей серийной новинке. Это купеобразный электрический кроссовер I.D. Crozz с четырехместным салоном и автопилотом.
Новинка стала третьей в серии прототипов I.D. после хэтчбека и минивэна. Все они построены на платформе MEB, подготовленной специально для электрокаров. В дизайне кроссовера использованы знакомые по собратьям стилистические решения, при этом отдельно можно подметить широкий спойлер и сплошную оптику сзади.
Как и у хэтчбека I.D., задние двери I.D. Crozz сдвигаются назад, тогда как передние открываются традиционным образом. У обеих моделей отсутствуют центральные стойки. Интересной особенностью кроссовера стала панорамная крыша с интегрированной LED подсветкой, интенсивностью которой можно управлять с помощью жестов.
В салоне концепта почти полностью отсутствуют физические кнопки. В минималистичном интерьере использованы 10,2-дюймовый тасчкрин мультимедийного комплекса и цифровая приборная панель диагональю 5,8 дюйма. Кроме того, сенсорные панели управления присутствуют на дверях. Для водителя предусмотрен также проекционный дисплей с технологией дополненной реальности.
При включенном автопилоте руль убирается в переднюю панель. Одновременно с этим из крыши кроссовера поднимаются лазерные сканеры для изучения всего происходящего вокруг автомобиля, и меняется режим работы светодиодной оптики.
В движение концепт приводят два электродвигателя общей мощностью 302 лошадиные силы, причем сзади установлен более мощный агрегат (201 сила). Распределение массы по осям составляет 48:52. Максимальная скорость равна 180 километрам в час.
Под полом прототипа расположен блок литий-ионных батарей емкостью 81 киловатт-час. Запас хода достигает 500 километров, при этом за 30 минут аккумуляторы можно «заправить» на 80 процентов при помощи 150-киловаттной зарядки DC.
Первый серийный автомобиль VW на платформе MEB, построенный по мотивам концептов I.D., должен поступить в продажу в 2020 году. К 2025-му компания намерена продавать по миллиону электромобилей ежегодно.
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