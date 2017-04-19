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Топливно-энергетический комплекс
Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
10:35 19.04.2017 |
Прототип, дающий представление об аналогичной серийной модели, получил название e-tron Sportback.
«Спортбэк» - это второй из трех запланированных электрических моделей, которые Audi хочет вывести на рынок к 2020 году. Первой новинкой станет серийный вариант концепта e-tron quattro - вседорожник получит имя Q6 e-tron и появится уже в 2018-м. На следующий год после него появится купе-кроссовер, а затем компактный городской автомобиль, построенный на новой модульной платформе MEB.
По своей длине и размерам колесной базы e-tron Sportback близок к хэтчбеку A7 (4,9 и 2,9 метра соответственно), но по высоте (1,53 метра) становится почти вровень с компактным кроссовером Q2.
Прототип оснащен электрической силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил, которая в режиме кратковременного увеличения мощности (на 10 секунд) может выдавать 503 силы.
Три электромотора питаются от комплекта литиевых батарей емкостью 95 киловатт-часов. С нуля до «сотни» кроссовер ускоряется за 4,5 секунды. Запас хода - 500 километров.
На конвейер такая машина должна встать в 2019 году.
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