Прототип, дающий представление об аналогичной серийной модели, получил название e-tron Sportback.

«Спортбэк» - это второй из трех запланированных электрических моделей, которые Audi хочет вывести на рынок к 2020 году. Первой новинкой станет серийный вариант концепта e-tron quattro - вседорожник получит имя Q6 e-tron и появится уже в 2018-м. На следующий год после него появится купе-кроссовер, а затем компактный городской автомобиль, построенный на новой модульной платформе MEB.

По своей длине и размерам колесной базы e-tron Sportback близок к хэтчбеку A7 (4,9 и 2,9 метра соответственно), но по высоте (1,53 метра) становится почти вровень с компактным кроссовером Q2.

Прототип оснащен электрической силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил, которая в режиме кратковременного увеличения мощности (на 10 секунд) может выдавать 503 силы.





Три электромотора питаются от комплекта литиевых батарей емкостью 95 киловатт-часов. С нуля до «сотни» кроссовер ускоряется за 4,5 секунды. Запас хода - 500 километров.





На конвейер такая машина должна встать в 2019 году.