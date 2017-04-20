Компания Tesla постоянно корректирует цены на свои автомобили и «жонглирует» модификациями. В марте производитель заявил о прекращении продаж самых доступных моделей Model S 60 и 60D.

Собственно, продажи прекратились 16 апреля, после чего самой доступной версией стала Model S 75 стоимостью 77 000 долларов. Но уже ночью Tesla ощутимо снизила цену на это авто. Теперь его можно приобрести за 69 500 долларов, то есть всего на 1500 долларов дороже, чем стоила версия Model S 60, продажи которой прекращены.

Напомним, данные комплектации отличаются ёмкостью АКБ (75 кВт·ч против 60 кВт·ч). Так что такая практически бесплатная на фоне стоимости авто прибавка явно будет оценена потенциальным покупателями.

Более того, базовая модель теперь оснащается панорамной крышей и электроприводом задней двери. Но есть и минусы. К примеру, для базовой версии теперь недоступна пневматическая подвеска, а в комплекте не поставляется высокоамперное ЗУ.

Кроме того, Tesla снизила цены на модернизацию. К примеру, повысить ёмкость АКБ с 60 до 75 кВт·ч (аккумуляторы одинаковые, просто в первом случае имеется программная блокировка) стоит 2000 долларов, а раньше - 9000 долларов! Для кроссовера Model X стоимость аналогичного обновления снижена с 9500 до 6500 долларов.