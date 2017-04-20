Новая марка Lynk & Co, принадлежащая китайской компании Geely, представила концептуальный седан под индексом 03. Автомобиль, построенный на современных агрегатах Volvo, дебютирует на предстоящем моторшоу в Шанхае.

Внешностью седана занимался главный стилист Geely Питер Хорбери, который несколько лет назад был шеф-дизайнером Volvo. Новинка построена на модульной платформе CMA, разработанной совместными усилиями Geely и Volvo. В ближайшем будущем это же шасси должно появиться компактном кроссовере XC40 и хэтчбеке V40 следующего поколения, а также на других машинах «40-й серии» шведской марки, включая седан и универсал.

Ожидается, что серийный вариант Lynk & Co 03 будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 180 сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроме того, у модели должна появиться и гибридная силовая установка, построенная на базе этого же трехцилиндрового агрегата, а также 240-сильный мотор 2.0.

Компания Lynk & Co планирует продавать свои автомобили онлайн в единственной фиксированной комплектации.

О том, что компания Geely, владеющая Volvo, собирается запустить новый автомобильный бренд, стало известно в начале октября прошлого года. Чуть позже был представлен концептуальный кроссовер под индексом 01, который по своим габаритным размерам близок Volvo XC60 прошлого поколения.

Выпуск новинок начнется в Китае к концу этого года. К 2019-му модели должны выйти на рынки Европы и США. Кроме того, фирма готовит свою программу каршеринга и специальные программы финансирования, когда владелец платит только за фактическое использование автомобиля.