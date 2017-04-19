Автоконцерн Volkswagen AG сообщил в минувшую пятницу, что им было выкуплено или отремонтировано в рамках соглашения с властями США более половины из 475 тысяч проданных в стране автомобилей с 2-литровым дизельными двигателями и предустановленным софтом, позволяющим фальсифицировать результаты тестов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Крупнейший в мире автопроизводитель сообщил в письме судье, контролирующему процесс выполнения соглашения об урегулировании, что по состоянию на среду он выкупил или прекратил аренду почти 238 000 транспортных средств и отремонтировал 6 200 автомобилей, в которых выброс вредных веществ в 40 раз превышал допустимые в США нормы.

Согласно соглашению, Volkswagen должен выкупить или отремонтировать к 2019 году по крайней мере 85 % дефектных транспортных средств или он столкнётся с дополнительными штрафами.

В марте автоконцерн признал себя виновным в мошенничестве, воспрепятствовании правосудию и фальсифицированных заявлениях в рамках соглашения с Министерством юстиции США с выплатой суммы в размере $4,3 млрд.

21 апреля пройдёт заседание суда в Детройте, на котором, как ожидается, концерну будет назначен трёхлетний испытательный срок, в течение которого ему необходимо провести реформы под контролем независимых организаций.