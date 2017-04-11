Компания Ford представила весьма любопытную разработку - «умную» детскую кроватку, которая способна имитировать поездки на автомобиле.

Как показывает практика, малыши быстро засыпают при поездках в тёмное время суток. Новая разработка Ford под названием Max Motor Dreams воссоздаёт атмосферу таких путешествий в домашних условиях.

Смарт-кроватка может воспроизводить характерные для машины движения, шум двигателя и даже меняющееся уличное освещение. При этом управление системой осуществляется посредством приложения для смартфона, способного записывать ритм движений, звуковые и световые эффекты, к которым ребёнок привык на знакомых ему маршрутах.





«Пообщавшись с молодыми мамами и папами легко понять, что многие из них мечтают просто спокойно поспать хотя бы одну ночь. Всем известно, что дети легко засыпают во время автомобильных поездок, однако этот метод не помогает решить проблему недосыпа родителей, так как им всё равно приходится не спать и управлять автомобилем. Кроватка Max Motor Dreams способна существенно облегчить жизнь мам и пап по всему миру», - заявляют в Ford.

Увы, пока купить кроватку невозможно, поскольку она существует в единственном экземпляре. Но Ford рассматривает возможность массового производства этой уникальной разработки при условии интереса со стороны потребителей.