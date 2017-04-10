Финансовые новости
- |
- 10.04.17
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
13:07 10.04.2017 |
Компания Infiniti опубликовала первую фотографию большого концептуального внедорожника под названием QX80 Monograph, который является предвестником серийного QX80 следующего поколения. Публичный дебют автомобиля состоится на моторшоу в Нью-Йорке.
Прототип разработан в дизайн-студии японского производителя в Ацуги, Япония. Внешность машины выполнена в стилистике прототипа QX Sport Inspiration, который дебютировал в апреле 2016 года на моторшоу в Пекине. Как говорят в Infiniti, концепт Monograph показывает «направление для дальнейшего развития в сегменте премиальных кроссоверов».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
|Рецидив проблем с российским автогазом вновь заставил трейдеров вернуться к изучению альтернативных путей снабжения
|С кем Тарута строит свою "консервативную" партию
|Почему я хочу сказать Валерии Гонтаревой "спасибо"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
Это интересно
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой
|Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
|Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
|Запуск "бэушной" первой ступени обошелся SpaceX вполовину дешевле новой
|Apple извинилась за цилиндрический Mac Pro
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"