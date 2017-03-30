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Топливно-энергетический комплекс
Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
16:58 30.03.2017 |
Компания Tesla выпустила обновление программного обеспечения для электромобилей, произведённых позднее октября 2016 года: апдейт расширяет возможности системы автопилотирования.
Дело в том, что новые электрокары Tesla комплектуются улучшенным набором камер и сенсоров. Однако изначально потенциал датчиков задействован не был, поскольку на разработку сопутствующего программного обеспечения потребовалось дополнительное время. Как следствие, новейшие машины Tesla несколько уступали по функциональности тем, что были произведены раньше. И вот теперь вышел апдейт Tesla Software 8.1, который устраняет разрыв.
Обновление привносит следующие функции:
* Система Lane Departure Warning предупреждает водителя о выходе из полосы движения путём вибраций рулевого колеса;
* Система High Speed Autosteer способна поддерживать движение автомобиля в полосе на скоростях до 130 км/ч вместо прежних 70 км/ч;
* Функция Auto Lane Change позволяет электрокару самостоятельно менять ряд движения при включении автомобилистом указателя поворота;
* Система Summon предназначена для автоматического заезда в гараж и выезда из него.
Добавим, что в 2016 году Tesla поставила 76 230 электромобилей, что немного меньше запланированных 80 000 штук. Спрос на машины компании был особенно высок в четвёртом квартале. Заказы на модели Model S и X установили рекорды, превысив на 52 % количество заказов в четвёртом квартале 2015 г. и на 24 % рекордное число заказов в третьем квартале 2016 г.
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