Руководитель Tesla Илон Маск подтвердил, что серийный вариант самого доступного автомобиля компании - Model 3 - не получит приборную панель или проекционный дисплей. Об этом он сообщил в своем твиттере, общаясь с одним из своих подписчиков.

Пользователи твиттера даже выразили готовность доплачивать за центральный спидометр в качестве опции, при этом даже в том случае, если это будет простой двухдюймовый экранчик. На это Маск ответил, что человеку за рулем «не будет никакого дела» до того, есть там приборная панель или нет.

Впервые концептуальный вариант Tesla Model 3 показали в апреле 2016 года. К маю компанию получила около 400 тысяч предварительных заявок на покупку электрокара, который до сих пор так и не был представлен в серийном виде.