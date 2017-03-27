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Топливно-энергетический комплекс
Morgan Stanley: Tesla Model 3 будет в 10 раз безопаснее обычных автомобилей
13:49 27.03.2017 |
Аналитик фирмы Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) опубликовал исследование, в котором утверждается, что готовящийся к выходу электромобиль Tesla Model 3 будет способен обеспечить такой уровень безопасности, который для других автомобилей просто недостижим.
Это утверждение вряд ли кого удивит с учётом того, что Tesla на протяжении многих лет уделяет большое внимание вопросам безопасности водителя. Например, Tesla Model S был первым автомобилем, получившим пятизвездочный рейтинг безопасности во всех без исключениях категориях, когда тестировался в 2013 году Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA).
В то время как безопасность Model S была достигнута в значительной степени благодаря её надёжной конструкции, за последние несколько лет ресурсы повышения безопасности дорожного движения несколько изменилась, во многом благодаря достижениям многих автомобильных компаний в области автономного программного обеспечения. Действительно, Джонас дал понять, что программное обеспечение Autopilot, с которым будет поставляться Model 3, сделает сложным для других автопроизводителей оказывать серьёзную конкуренцию компании Tesla в вопросах безопасности транспортного средства. Более того, аналитик заявил, что Model 3 будет в 10 раз безопаснее, чем большинство других автомобилей на дорогах.
Tesla, что неудивительно, всячески рекламирует преимущества своего программного обеспечения Autopilot. В прошлом году, например, глава компании Элон Маск заявил, что риск аварии автомобиля Tesla с включённым автопилотом на 50 % ниже по сравнению с другими автомобилями. Хотя Маск, несомненно, склонен к преувеличениям, в отчёте NHTSA, вышедшем ранее в этом году, указано, что программное обеспечение Tesla Autopilot позволило снизить частоту несчастных случаев на 50 %.
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