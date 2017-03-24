Компания Ford запатентовала технологию подушки безопасности, которая поможет в случае переворота автомобиля. Как сообщает AutoGuide, подушку предполагается размещать на потолке.

Конструкция по сути представляет собой «сэндвич» между обшивкой потолка и самой крышей, который надуется в случае переворота машины и образует дополнительный защитный слой для голов пассажиров, предотвращающий удар о жесткую поверхность.

В патенте указано, что такая подушка безопасности может быть интегрирована в уже выпущенные машины без необходимости серьезных изменений конструкции. Известно также, что заявление на регистрацию технологии было подано еще осенью 2016 года.

Когда подобные подушки появятся в автомобилях Ford - не уточняется.

В конце 2016 года стало известно, что компания запатентовала «тепловую» эмблему для «Мустанга». В документах говорилось о специальном капоте с выделенной зоной в виде эмблемы модели. Она могла бы проявляться на мокрой или покрытой снегом крышке моторного отсека путем определенного распределения тепла от двигателя и высыхания поверхности.