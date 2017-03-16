Компания Ford анонсировала скорый запуск улучшенной системы Pedestrian Detection - распознавания пешеходов и автоматического экстренного торможения. После обновления она сможет видеть людей в темное время суток.

В состав обновленной системы войдут радар, установленный в переднем бампере и камера за лобовым стеклом. Она способна делать по 30 снимков в секунду, которые сопоставляются компьютером с силуэтами человека.

В случае, если на изображении будет определен человек, водитель получит соответствующее предупреждение. Если за ним не последует реакция, автомобиль самостоятельно затормозит. Согласно Ford, работу системы в темное время суток обеспечивает широкоугольный объектив камеры.

Первой моделью марки с улучшенной функцией распознавания пешеходов станет Fiesta следующего поколения, чей запуск в Европе намечен на 2017 год. Следом систему получат Mustang линейки 2018 года и пикап F-150.

Ранее стало известно, что Ford готовит две новые системы безопасности, которые будут предупреждать водителя об опасности на дороге и с помощью фар подсвечивать пешеходов, велосипедистов или животных на обочинах в темное время суток. Первая из них работает на базе систем адаптивных фар головного света и распознавания дорожных знаков, а также данных от GPS-навигации. Таким образом автомобиль сможет заранее «узнавать» обо всех поворотах или опасных участках на маршруте и подстраивать фары таким образом, чтобы улучшить видимость.

Вторая готовящаяся новинка использует инфракрасную камеру, установленную в решетке радиатора, и может замечать людей или животных на расстоянии до 120 метров. Картинка с камеры будет выводиться на экран мультимедийного комплекса, а объекты на дороге станут выделяться желтым или красным прямоугольников в зависимости от степени опасности. При обнаружении человека или животного на дороге система при помощи двух мощных светодиодов, расположенных рядом с противотуманками, «подсветит» их.