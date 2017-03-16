Немецкая полиция провела обыски в штаб-квартире немецкого автомобилестроителя Audi в Ингольштадте и некоторых других офисах компании. В операции в среду, 15 марта, участвовали более 100 полицейских и следователей прокуратуры. В числе прочих был осуществлен осмотр офиса Audi в головном концерне Volkswagen в Вольфсбурге, подтвердил пресс-секретарь VW. Кроме того, следователи обыскали квартиры ряда сотрудников компании.

Операция связана с обвинением в адрес Audi в мошенничестве в связи со скандалом о манипуляциях тестами на соответствие дизельных моторов экологическим стандартам, сообщила прокуратура в Мюнхене. В настоящее время конкретных подозреваемых нет, расследование ведется в отношении неустановленных лиц, говорится в заявлении ведомства.

Продажи в США в 2009-2015 годах

Конкретно речь идет о проданных в США в период с 2009 по 2015 годы 83 тысячах дизельных автомобилей Audi. "Имеется подозрение, что на этих автомобилях были установлены технические устройства, позволяющие занижать данные выхлопных газов, и что покупатели об этом не были проинформированы", - указывается далее в заявлении прокуратуры. Кроме того, проверяются подозрения в проведении немецким автомобилестроителем противозаконных рекламных кампаний в США.

При этом данное расследование не распространяется на европейский бизнес концерна, сообщает AFP. На основании информации, предоставленной Федеральным управлением по вопросам транспортных средств, следствие не зафиксировало в Европе противозаконных манипуляций с данными о выхлопах, пишет далее агентство.

Audi сотрудничает со следствием

"Мы в полной мере сотрудничаем с властями, поскольку сами очень заинтересованы в прояснении ситуации", - сообщил пресс-секретарь компании. Глава Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) указал на потерю доверия со стороны клиентов компании в ходе дизельного скандала и подчеркнул, что он сам больше всего заинтересован в выяснении всех обстоятельств.

Между тем обыски проходили в день ежегодной пресс-конференции Audi. Глава компании отказался комментировать это совпадение. По информации газеты Süddeutsche Zeitung, следователи узнали о пресс-конференции, когда планирование обысков уже было завершено и перенос даты был невозможен.

Головной концерн Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году после инициированных властями США расследований. Руководство VW было вынуждено признать, что по всему миру было продано 11 млн автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие дизельных моторов экологическим стандартам. Содержание вредных веществ в выхлопах дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.