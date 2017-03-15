Глава компании Tata Motors Гюнтер Бутшек, гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер и руководитель марки Skoda Бернхард Мейер подписали меморандум о взаимопонимании. Он должен привести к долгосрочному сотрудничеству фирм и совместному выпуску автомобилей для рынка Индии. Первые машины в рамках проекта могут появиться в 2019 году.

Известно, что переговоры об этом велись более года, а отвечать за реализацию совместных проектов будет «Шкода». По информации портала Autocar, ранее предполагалось, что основной для совместных автомобилей послужит платформа MQB-A, однако впоследствии ее использование посчитали слишком дорогим.

Машины будут готовиться на платформе собственной разработки Tata - Advanced Modular Platform (AMP). Индийская фирма займется также двигателями ввиду высокой стоимости агрегатов VW. При этом Tata, возможно, будет использовать электрическую архитектуру, созданную немецкой маркой.

Сотрудничество с Tata Motors, как ожидается, позволит VW Group закрепиться на индийском рынке и увеличить объем сбыта моделей под собственными брендами.