Концепт создан для того, чтобы показать видение производителя легковых автомобилей будущего. У прототипа, разработанного Toyota вместе с французским дизайн-центром ED2, отсутствуют традиционные органы управления - руль и педали, а вместо них используются джойстики под каждой из рук.

Этот автомобиль использует посадочную формулу «1+2» - одно кресло спереди и два места сзади. Сиденье поворачивается на 90 градусов в момент запуска и остановки мотора для облегчения посадки. Мультимедийная система i-TRIL работает только за счет голосового управления. Все команды от джойстиков передаются «по проводам», не имея механической связи с соответствующими узлами.

Длина машины составляет 2830 миллиметров. Высота - 1460 миллиметров, а масса достигает 600 килограммов. На одной зарядке i-TRIL может проехать почти 300 километров.





В «Тойоте» называют новинку альтернативой традиционным городским хэтчбекам и мотоциклам. Трехколесник имеет систему Active Lean, которая дебютировала четыре года назад на прототипе i-Road. Эта технология позволяет машине наклоняться в поворотах, как мотоцикл. Исходя из угла поворота рулевого колеса, скорости машины и показаний гироскопа, электроника высчитывает нужный угол наклона, который не позволит автомобилю опрокинуться.





Toyota i-Road можно взять в аренду в Токио для коротких поездок по городу. Появится ли в серии i-TRIL пока не уточняется.