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Топливно-энергетический комплекс
На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai
14:12 10.03.2017 |
Основные изменения - новый дизайн экстерьера, модернизированный салон и появление системы полуавтономного управления.
«Автопилот» входит в комплекс систем ProPilot и может полностью брать управление автомобилем на себя при движении на шоссе. Электроника удерживает машину в полосе, заведует ускорением и торможением. В дополнение к этому новинка укомплектована улучшенным набором систем безопасности и помощи водителю. Это функции распознавания пешеходов и автоматического экстренного торможения, слежения за окружающим трафиком и дорожными знаками, а также круговой видеообзор.
Внешне обновленный кроссовер отличается полностью другой передней частью с новыми капотом, бампером, фарами и решеткой радиатора. Вместе с тем в задней части слегка изменились фонари, а в бампере появились декоративные вставки «под металл».
В салоне главной особенностью модели стал новый трехспицевый руль. Кроме того, в мультимедийном комплексе поменялся интерфейс. За доплату фейслифтовый Qashqai можно будет оснастить аудиосистемой Bose с семью динамиками.
В Nissan говорят также о перенастроенных подвеске и рулевом управлении, дополнительной шумоизоляции. Моторная гамма кроссовера останется прежней.
Информации о сроках начала продаж пока нет.
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