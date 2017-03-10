Основные изменения - новый дизайн экстерьера, модернизированный салон и появление системы полуавтономного управления.

«Автопилот» входит в комплекс систем ProPilot и может полностью брать управление автомобилем на себя при движении на шоссе. Электроника удерживает машину в полосе, заведует ускорением и торможением. В дополнение к этому новинка укомплектована улучшенным набором систем безопасности и помощи водителю. Это функции распознавания пешеходов и автоматического экстренного торможения, слежения за окружающим трафиком и дорожными знаками, а также круговой видеообзор.

Внешне обновленный кроссовер отличается полностью другой передней частью с новыми капотом, бампером, фарами и решеткой радиатора. Вместе с тем в задней части слегка изменились фонари, а в бампере появились декоративные вставки «под металл».

В салоне главной особенностью модели стал новый трехспицевый руль. Кроме того, в мультимедийном комплексе поменялся интерфейс. За доплату фейслифтовый Qashqai можно будет оснастить аудиосистемой Bose с семью динамиками.





В Nissan говорят также о перенастроенных подвеске и рулевом управлении, дополнительной шумоизоляции. Моторная гамма кроссовера останется прежней.





Информации о сроках начала продаж пока нет.