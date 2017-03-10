Новинка проехала Нюрбургринг за 6 минут и 52,01 секунды, что является лучшим результатом для дорожных автомобилей. Прежним рекордсменом с временем 6 минут и 57 секунд был супергибрид Porsche 918 Spyder.





Huracan Performante оснастили активными аэродинамическими элементами. Речь идет, в частности, о закрылках в передней и задней частях кузова, которые могут менять свое положение за 500 миллисекунд при помощи электромоторов. В поворотах и на торможения закрылки остаются закрытыми, позволяя аэродинамическому оперению Huracan Performante генерировать наибольшее количество прижимной силы. В Lamborghini отметили, что этот показатель у новинки на 750 процентов больше, чем у стандартной версии купе.

Для достижения максимальной скорости на прямых закрылки открываются и перенаправляют воздушный поток таким образом, чтобы минимизировать лобовое сопротивление. Помимо этого, в заднем крыле суперкара есть пара специальных каналов, воздух в которые направляется, чтобы увеличить прижимную силу при прохождении быстрых поворотов.

В движение Lamborghini Huracan Performante приводится при помощи бензинового двигателя V10 с бронзовыми коллекторами, титановыми клапанами, а также с доработанными системами впуска и выпуска. Отдача агрегата составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. С места до ста километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 километров в час - за 8,9 секунды. Для полной остановки со ста километров в час «заряженному» «Уракану» требуется всего 31 метр.

У купе, которое стало на 40 килограммов легче базовой модели, также доработали подвеску. Вертикальная жесткость стала на 10 процентов больше, а боковая жесткость увеличилась на 15 процентов. Для Huracan Performante предлагаются как обычные амортизаторы, так и активные аналоги с магнетореологической жидкостью.





Помимо этого, в перечень оснащения Lamborghini Huracan Performante вошли система полного привода с муфтой Haldex пятого поколения, 20-дюймовые колесные диски, покрышки Pirelli P Zero Corsa, специально сделанные для новинки (за доплату будут предлагаться трековые шины Pirelli Trofeo R), а также система выбора режимов работы управляющей электроники.





Как сообщает Autocar, продажи Lamborghini Huracan Performante начнутся летом. Автопроизводитель произведет столько автомобилей, сколько потребуется клиентам - ограничивать объем выпуска в компании не собираются. Стоимость суперкара составит 246 тысяч евро.