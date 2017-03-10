Компания Audi привезла на Женевский автосалон «заряженную» версию прототипа купеобразного кроссовера Q8 - Sport. Новинку укомплектовали 476-сильной гибридной силовой установкой мощностью на базе бензинового мотора с двумя турбинами и нагнетателем с электроприводом.

В состав силовой установки вошел трехлитровый шестицилиндровый мотор TFSI, выдающий 450 сил и 530 Нм крутящего момента, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, один электродвигатель и батарея емкостью 0,9 киловатт-часа, расположенная под полом багажника.

Нагнетатель с электроприводом позволяет компенсировать задержку при работе в низком диапазоне оборотов. Компактный электромотор «раскручивает» агрегат до 70 тысяч оборотов минуту всего за 250 миллисекунд. Электродвигатель полноприводного кроссовера способен кратковременно повышать отдачу силовой установки на 27 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента.

С места до первой «сотни» Q8 Sport разгоняется за 4,7 секунды и набирает 275 километров в час максимальной скорости.

Согласно Audi, гибридные технлогии позволяют кроссоверу расходовать примерно на один литр топлива на 100 километров меньше, чем аналогичной модели только с бензиновой «шестеркой». При этом точных цифр по расходу топлива в компании не привели. Известно лишь, что максимальный запас хода прототипа превышает 1200 километров.





Относительно обычного концепта Q8 «заряженная» версия отличается также набором стилистических изменений в экстерьере, включая более агрессивный обвес, и расширенной на 12 миллиметров колеей.





Помимо этого, концепт оснащен адаптивной пневматической подвеской, 23-дюймовыми колесами с шинами размерности 305/35, карбон-керамическими тормозами, проекционный дисплей, электронную приборную панель.

Серийное продолжение купеобразного концепта Audi Q8, как ожидается, последует в 2018 году. «Горячий» вариант вероятнее всего появится не раньше 2019-го.