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Топливно-энергетический комплекс
Новый Audi RS5 сделали мощнее и быстрее BMW M4
15:29 09.03.2017 |
Компания Audi представила «заряженное» купе RS5 нового поколения. Первый публичный показ модели состоялся на автосалоне в Женеве. Двухдверка оказалась мощнее и быстрее BMW M4, но слабее, хотя тоже немного быстрее купе Mercedes-AMG C 63.
Как и предполагалось ранее, RS5 оснастили 2,9-литровым бензиновым турбомотором, который используется на Porsche Panamera. Отдача агрегата составляет 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мотор M4 выдает 431 силу, а AMG C 63 - 476 сил (510 сил у S-версии).
Двигатель Audi RS5 сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее в сравнении с M4 и на 0,1 секунды быстрее AMG C 63, но эквивалентно показателям C 63 S.
«Заряженное» купе Audi также оснастили системой постоянного полного привода. Тяга распределяется в пропорции 40 на 60 в пользу задней оси.
В перечень доступного для Audi RS5 оснащения входят карбоновая крыша, задний активный дифференциал, мультимедийная система MMI, матричные светодиодные фары головного света, спортивная подвеска, керамические тормоза, а также 20-дюймовые колеса.
Продажи модели в Европе начнутся в июне. Стоимость новинки в базовой комплектации составит 80 тысяч 900 евро.
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