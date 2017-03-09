На моторшоу в Женеве компания Volvo представила кроссовер XC60 второго поколения. Модель построили на новой модульной платформе SPA, а также оснастили гибридной силовой установкой мощностью 407 лошадиных сил. Вседорожник с таким агрегатом разгоняется с места до ста километров в час за 5,3 секунды.

Моторная гамма Volvo XC60 нового поколения также включит в себя четыре четырехцилиндровых турбомотора: два дизельных и два бензиновых. Первые представлены агрегатами, выдающими 190 (D4) и 235 (D5) лошадиных сил. Отдача бензиновых двигателей составляет 254 (T5) и 320 (T6) сил.

На момент выхода на рынок все версии Volvo XC60 будут комплектоваться системой полного привода и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В Autocar сообщают, что позже могут появиться менее мощные версии, а также модификации с механической коробкой передач и передним приводом.

Габаритная длина кроссовера составляет 4690 миллиметров, ширина - 1902 миллиметра, а высота - 1658 миллиметров. Колесная база модели равна 2865 миллиметрам. Новинка на 46 миллиметров длиннее, на 11 миллиметров шире и на 55 миллиметров ниже предшественника. Разница в расстоянии между осями составляет 91 миллиметр в пользу XC60 нового поколения.

В Volvo назвали вседорожник одной из самых безопасных машин в мире. В перечень систем безопасности и электронных помощников модели входят, например, функция предотвращения столкновения спереди, система слежения и сохранения рядности движения, а также адаптивный круиз-контроль, который на скорости до 130 километров в час берет на себя управления рулем, акселератором и тормозами, но только на дорогах с хорошо прорисованной разметкой.





В перечень доступного для кроссовера оснащения также входят, в частности, четырехзонный климат-контроль, а также мультимедийная система Sensis с Apple CarPlay и Android Auto.





Производство Volvo XC60 второго поколения начнется в Швеции в середине апреля.



