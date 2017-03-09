Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый "автомат"
10:50 09.03.2017 |
Компания Lexus представила в Женеве гибридную версию флагманского седана LS нового поколения. Седан получил 354-сильную силовую установку с двумя электромоторами, бензиновым двигателем V6, четырехступенчатым «автоматом» и вариатором одновременно.
Гибридная установка модели состоит из 3,5-литровой «шестерки», отвечающей за вращение задних колес, электродвигателей, передающих усилие на переднюю ось, а также комплекта литий-ионных батарей и системы Lexus Multi Stage Hybrid System. Она представляет собой четырехступенчатую автоматическую коробку передач (в Lexus называют ее «четырехступенчатым переключающим устройством»), соединенную с ДВС, и вариатор, который работает с электромоторами.
В результате система симулирует десятиступенчатую трансмиссию, при этом в компании говорят, что по скорости переключения передач она не уступает «роботам» с двумя сцеплениями. Водитель сможет управлять трансмиссией вручную с помощью подрулевых переключателей.
Примечательно, что LS 500h, несмотря на наличие бензинового агрегата и двух электродвигателей, будет предлагаться как в полноприводной, так и в заднеприводной модификациях.
Разгон с места до 96 километров в час занимает у гибридного седана 5,4 секунды. До 140 километров в час модель может передвигаться исключительно на электротяге. Запас хода на электричестве не сообщается.
Внешне гибридная версия седана практически ничем не отличается от обычной, представленной в начале 2017 года. Слегка изменились лишь задний бампер и оформление эмблем.
О ценах и сроках начала продаж информации пока нет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Европарламента окончательно утвердил безвиз для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Бои под Докучаевском. Готовят ли ВСУ весеннюю кампанию
|Какие аргументы Украина и Россия представили в Гааге
|Украина передала Международному суду ООН всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии
Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый Audi RS5 сделали мощнее и быстрее BMW M4
Двигатель Audi RS5 сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее в сравнении с M4 и на 0,1 секунды быстрее AMG C 63, но эквивалентно показателям C 63 S.
|12 способов доказать работнику его некомпетентность
|Volvo XC60 стал 407-сильным гибридом
|Крупнейшие ИТ-компании оценивают риски после публикации документов ЦРУ - WSJ
Крупнейшие высокотехнологичные компании мира, включая Apple, Samsung, Google и Microsoft, оценивают риски для кибербезопасности своих пользователей после публикации сайтом WikiLeaks материалов ЦРУ, указывающих на то, что власти могут получать удаленный доступ к устройствам граждан.
|Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый "автомат"
|В Bentley создали электрический родстер
Это интересно
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric
|Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
|Три вредных привычки, из-за которых вас не повысят на работе
|Honda показала новый 320-сильный Civic Type R
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью