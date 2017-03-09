Компания Lexus представила в Женеве гибридную версию флагманского седана LS нового поколения. Седан получил 354-сильную силовую установку с двумя электромоторами, бензиновым двигателем V6, четырехступенчатым «автоматом» и вариатором одновременно.

Гибридная установка модели состоит из 3,5-литровой «шестерки», отвечающей за вращение задних колес, электродвигателей, передающих усилие на переднюю ось, а также комплекта литий-ионных батарей и системы Lexus Multi Stage Hybrid System. Она представляет собой четырехступенчатую автоматическую коробку передач (в Lexus называют ее «четырехступенчатым переключающим устройством»), соединенную с ДВС, и вариатор, который работает с электромоторами.

В результате система симулирует десятиступенчатую трансмиссию, при этом в компании говорят, что по скорости переключения передач она не уступает «роботам» с двумя сцеплениями. Водитель сможет управлять трансмиссией вручную с помощью подрулевых переключателей.

Примечательно, что LS 500h, несмотря на наличие бензинового агрегата и двух электродвигателей, будет предлагаться как в полноприводной, так и в заднеприводной модификациях.

Разгон с места до 96 километров в час занимает у гибридного седана 5,4 секунды. До 140 километров в час модель может передвигаться исключительно на электротяге. Запас хода на электричестве не сообщается.





Внешне гибридная версия седана практически ничем не отличается от обычной, представленной в начале 2017 года. Слегка изменились лишь задний бампер и оформление эмблем.

О ценах и сроках начала продаж информации пока нет.