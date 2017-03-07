Компания Honda привезла на Женевский автосалон серийный вариант хот-хэтча Civic Type R нового поколения. Автомобиль сохранил передний привод и двухлитровую бензиновую «турбочетверку» с непосредственным впрыском, которая стала всего на десять лошадиных сил мощнее предшественника.

По сравнению с хот-хэтчем предыдущего поколения у нового Civic Type R изменилась геометрия передней независимой подвески с отдельными поворотными кулаками, а сзади вместо прежней H-образной балки появилась многорычажка.

Как и прежде, на передней оси используется самоблокирующийся дифференциал повышенного трения, а «по периметру» - адаптивные амортизаторы. К режимам управляющей электроники, меняющим настройки амортизаторов, рулевого управления и отклик на газ, добавился вариант «Комфорт». До этого были только «спортивный» режим и трековый «+R».

Жесткость на кручение и жесткость на изгиб кузова нового хот-хэтча увеличилась на 38 и 45 процентов соответственно. Масса кузова за счет широкого использования алюминия уменьшилась на семь килограммов по сравнению с базовым Civic нового поколения и на 16 килограммов по сравнению со старым Type R.





Тормозная система досталась машине от предшественника. Это четырехпоршневые механизмы Brembo с 350-миллиметрвоыми дисками на передней оси с 305-миллиметровыми на задней.

Двигатель хот-хэтча теперь выдает 320 лошадиных сил 400 Нм. Он работает в паре исключительно с шестиступенчатой «механикой», оснащенной функцией автоматической перегазовки при переходе «вниз». Динамические характеристики пока не сообщаются. Прежний Type R набирал «сотню» за 5,7 секунды, а максимальная скорость модели достигала 270 километров в час.

Помимо этого, хот-хэтч получил 20-дюймовые диски с Continental ContiSportContact 6 размерности 245/30, новый мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 540-ваттную аудиосистему с 12 динамиками.

Сборка модели будет налажена в британском Суиндоне. Европейские продажи начнутся летом.