В гибриде 2017 Prius Prime будет использоваться «солнечная» крыша на базе фотоэлектрического модуля Panasonic HIT компании Panasonic, главного поставщика солнечных элементов и аккумуляторных батарей для Tesla.

Новый продукт под названием HIT Photovoltaic Module for Automobile, адаптированный для использования в 2017 Prius Prime, был представлен японской компанией в начале недели в Осаке.

Солнечная крыша мощностью 180 Вт позволяет зарядить батарею силового агрегата, а также 12-В аккумулятор автомобиля. По словам главного инженера проекта Prius Коджи Тойошима (Koji Toyoshima), солнечная крыша повышает эффективность автомобиля на 10 %.

Эта опция в настоящее время недоступна для автомобилей, поставляемых в США, так как армированный листовой материал, который в настоящее время используется для панели солнечных батарей, не прошёл здесь краш-тесты на опрокидывание. Компания, как сообщается, работает над решением этой проблемы, но сроки её устранения пока не указывает.

Panasonic уже подписала контракт с Tesla на поставку солнечных панелей для покрытия крыш домов, но хотела бы расширить использование своей технологии и на автомобили.