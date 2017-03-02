Компания Porsche официально представила универсал Panamera Sport Turismo, первый публичный показ которого состоится на автосалоне в Женеве. Предсерийный вариант модели был представлен в 2012 году на Парижском моторшоу.

Новинку построили на базе Panamera второго поколения. Габаритная длина Sport Turismo составляет 5049 миллиметров, ширина - 1937 миллиметров, а высота - 1428 миллиметров. Колесная база модели равна 2950 миллиметрам. Таким образом, новинка идентична по размерам базовой версии модели. Отличается только высота - универсал на пять миллиметров выше.

Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной «Панамерой» второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибридного варианта).

Посадочную формулу Panamera Sport Turismo в Porsche называют 4+1. Автопроизводитель отметил также, что новинка является первой «Панамерой» с тремя посадочными местами сзади. При этом клиенты смогут заказать модификацию с двумя отдельными креслами на втором ряду.

Универсал укомплектовали активным спойлером на верхней кромке крышки багажника. На скорости до 170 километров в час он опускается вниз на семь градусов, уменьшая лобовое сопротивление. На скорости выше 170 километров в час крыло наоборот поднимается вверх на один градус. При активированных режимах Sport и Sport Plus спойлер выдвигается вверх на скорости 90 километров в час.





Крыло также используется для уменьшения шума от ветра. При открытом люке крыло поднимается вверх на 26 градусов на скорости 90 километров в час, что снижает количество проникающего в салон шума.





На момент начала продаж универсал Porsche Panamera Sport Turismo будет предлагаться в пяти версиях: Panamera 4 Sport Turismo (330 лошадиных сил), Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 лошадиные силы), Panamera 4S Sport Turismo (440 лошадиных сил), Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 лошадиные силы), а также Panamera Turbo Sport Turismo (550 лошадиных сил).

Продажи модели в Германии начнутся в начале октября. Стоимость базовой версии универсала составит 97 тысяч 557 евро.