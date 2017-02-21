Такое заявление, как пишет издание The Truth About Cars, сделал руководитель британского производителя Энди Палмер.

По словам Палмера, в линейке «Астона» всегда будет присутствовать хотя бы одна модель, для которой можно заказать механическую коробку передач. Например, в середине прошлого года дебютировало купе V12 Vantage S с семиступенчатой механической коробкой передач. Она имеет функцию автоматической перегазовки при переходе вниз, а смена ступеней осуществляется по принципу Dog-Leg, где первая передача расположена на месте традиционной второй.

Одна из последних новинок Aston Martin - суперкар DB11 - предлагается только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Трансмиссия сочетается с 600-сильным 5,2-литровым битурбо мотором V12. С нуля до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость - 322 километра в час.

На данный момент от автомобилей с «механикой» полностью отказались Ferrari и Lamborghini. В «Порше» еще можно заказать машины с «ручкой», например, самое ультимативное купе 911 - R. Пятисотсильный автомобиль имеет шестиступенчатую трансмиссию с короткоходной кулисой.