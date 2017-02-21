Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.

Данные о состоянии дорожного покрытия будут сниматься с машин обычных автовладельцев. При обнаружении ямы электроника автоматически передаст информацию о ее местоположении в облачный сервис «Форда», откуда ее смогут считать другие автомобили, приближающиеся к этому же участку дороги.

Система будет работать за счет датчиков адаптивной подвески, предлагающейся для Galaxy, Mondeo и S-Max и подстраивающей работу амортизаторов под дорожные условия. Кроме того, сейчас инженеры центра исследований и инноваций в немецком Аахене испытывают системы обнаружения ям, в состав которой добавлены камеры, «считывающие» состояние дорожного полотна.