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Топливно-энергетический комплекс
«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
17:14 20.02.2017 |
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
Данные о состоянии дорожного покрытия будут сниматься с машин обычных автовладельцев. При обнаружении ямы электроника автоматически передаст информацию о ее местоположении в облачный сервис «Форда», откуда ее смогут считать другие автомобили, приближающиеся к этому же участку дороги.
Система будет работать за счет датчиков адаптивной подвески, предлагающейся для Galaxy, Mondeo и S-Max и подстраивающей работу амортизаторов под дорожные условия. Кроме того, сейчас инженеры центра исследований и инноваций в немецком Аахене испытывают системы обнаружения ям, в состав которой добавлены камеры, «считывающие» состояние дорожного полотна.
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Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
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Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
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