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Топливно-энергетический комплекс
Toyota отправит в ремонт все выпущенные водородомобили Mirai
12:29 16.02.2017 |
Компания Toyota объявила об отзыве всей партии выпущенных экземпляров модели Mirai. У автомобиля обнаружили проблемы с выходным напряжением на топливных элементах водородной силовой установки, пишет Autorambler.
Всего в сервис отправятся 2843 автомобиля. Проблема с напряжением связана с глюком управляющей электроники, который может возникнуть в ситуации, когда машина долгое время движется с постоянной скоростью (например, на круиз-контроле), а затем водитель резко нажимает педаль газа. Во всех Mirai перепрограммируют блок управления силовой установкой.
Модель Mirai была представлена в 2014 году. Она оснащается 153-сильной силовой установкой, которая вырабатывает энергию для электромоторов в ходе химической реакции между водородом и кислородом. Максимальный запас хода составляет 480 километров. Полная заправка машины занимает пять минут.
Toyota Mirai продается в Японии, США, Европе и ОАЭ.
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