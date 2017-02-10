Компания Volvo выпустит первый серийный электрокар в 2019 году. Об этом пишет сайт Green Car Congress со ссылкой на Матса Андресона, возглавляющего подразделение электрических силовых установок в шведском производителе.

Для электромобилей в «Вольво» намерены разработать отдельную платформу под названием Modular Electrification Platform (MEP), которая позволит устанавливать блоки аккумуляторов емкостью до 100 киловатт-часов и двигатели мощностью от 100 до 450 киловатт. Эти машины будут поддерживать также поддерживать специальные станции высокоскоростной подзарядки.

Помимо этого, шведская марка намерена развивать линейку гибридных автомобилей. Так, например, в 2018-м появится переднеприводный гибрид на базе трехцилиндрового мотора, а в 2019-м силовые установки с 48-волтовыми электрическими системами.