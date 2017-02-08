Компания Ford представила внедорожник Expedition нового поколения. За счет использования алюминиевых кузовных элементов, а также изготовленной из высокопрочной стали рамы модель стала на 136 килограммов легче по сравнению с предшественником.

В движение Ford Expedition нового поколения приводится при помощи 3,5-литрового наддувного мотора семейства EcoBoost. Агрегат, отдача которого пока не называется, сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Прежде Expedition также оснащали двигателем 3.5, но сочетался он с шестиступенчатым «автоматом».

Для некоторых версий модели будет предлагаться система полного привода с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения.

Внедорожник получил более 40 электронных помощников и систем безопасности. Речь идет, в частности, о системе кругового обзора, функции слежения за рядностью движения, адаптивном круиз-контроле, системе слежения за слепыми зонами боковых зеркал, а также функции предупреждения о возможном столкновении.





В список оснащения Ford Expedition также входят беспроводная зарядка для мобильных гаджетов, развлекательная система для пассажиров второго ряда, мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay и Andorid Auto, шесть USB-портов, аудиосистема B&O с 12 динамиками, а также панорамная крыша.





Салон внедорожника рассчитан на восемь пассажиров. Кресла второго ряда, для облегчения доступа к третьему ряду сидений, установлены на салазки и могут сдвигаться вперед.

Производство Ford Expedition нового поколения наладят на заводе автопроизводителя в американском городе Луисвилл. Продажи модели в США начнутся осенью.