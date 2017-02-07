Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».

В разговоре, состоявшемся во время 12-часовой гонки в австралийском Батерсте, Винкельманн отметил, что в разработке подобного автомобиля огромную пользу мог бы принести гоночный опыт «Ауди».

«Мы говорим исключительно гипотетически. Но я считаю, что все можно оценить тем или иным способом [имеется в виду значимость бренда]. Я вижу потенциал для такого типа автомобилей в Audi Sport и, учитывая нашу историю в гонках, с „Серебряными стрелами", WEC и машинами GT3, которые вы видите здесь, на ум приходит множество идей», - сказал Винкельманн.

Глава Audi Sport сообщил также, что в случае разработки гиперкара он выйдет сильно ограниченным тиражом и будет предлагаться по высокой цене. На вопрос о возможном участии Lamborghini в целях снижения затрат Винкельманн ответил отрицательно.

Премьера Mercedes-AMG Project One, как ожидается, состоится во второй половине 2017 года. Гиперкар получит тысячесильную гибридную силовую установку с двигателем от «формульного» болида «Мерседеса» 2016 года (W07 Hybrid). Тираж модели не превысит 200-300 экземпляров, а прогнозируемый ценник составляет 2,4 миллиона евро.