Финансовые новости
- |
- 07.02.17
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Audi задумались над выпуском гиперкара
09:16 07.02.2017 |
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
В разговоре, состоявшемся во время 12-часовой гонки в австралийском Батерсте, Винкельманн отметил, что в разработке подобного автомобиля огромную пользу мог бы принести гоночный опыт «Ауди».
«Мы говорим исключительно гипотетически. Но я считаю, что все можно оценить тем или иным способом [имеется в виду значимость бренда]. Я вижу потенциал для такого типа автомобилей в Audi Sport и, учитывая нашу историю в гонках, с „Серебряными стрелами", WEC и машинами GT3, которые вы видите здесь, на ум приходит множество идей», - сказал Винкельманн.
Глава Audi Sport сообщил также, что в случае разработки гиперкара он выйдет сильно ограниченным тиражом и будет предлагаться по высокой цене. На вопрос о возможном участии Lamborghini в целях снижения затрат Винкельманн ответил отрицательно.
Премьера Mercedes-AMG Project One, как ожидается, состоится во второй половине 2017 года. Гиперкар получит тысячесильную гибридную силовую установку с двигателем от «формульного» болида «Мерседеса» 2016 года (W07 Hybrid). Тираж модели не превысит 200-300 экземпляров, а прогнозируемый ценник составляет 2,4 миллиона евро.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
|Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения).
|Блокада Донбасса. Что успели перекрыть Семенченко и компания
|Из-за национализации Приватбанка, НБУ изменил принцип разделения банков по группам
"Из-за национализации Приватбанка мы изменили подход к разделению банков. Если у нас раньше было 4 группы: государственные, с инкапиталом и частные делили на 2 группы по активам, то теперь у нас будут государственные, частные иностранные и отдельно Приватбанк", - Виталий Ваврищук.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
Это интересно
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.
|Tesla Model S и BMW i3 не смогли получить высший балл за краш-тест
|Компания Tesla переименовалась
Теперь, как пишет CNBC на своей странице в Twitter, фирма именуется Tesla Inc., а не Tesla Motors. В связи с чем компания Tesla приняла решение внести изменение в название, неизвестно. Издание The Verge предполагает, что это связано с расширением сферы деятельности производителя электромобилей.