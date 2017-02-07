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Топливно-энергетический комплекс
Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
17:34 06.02.2017 |
Руководитель концерна Volkswagen Герберт Дисс объявил о том, что мода на даунсайзинг - стремление производителей к уменьшению объема новых моторов - закончилась. Об этом, как пишет Car Throttle, топ-менеджер заявил на презентации нового «Гольфа».
«Тренд на даунсайзинг закончился, - заявил Дисс. - Выбросы вредных веществ растут с уменьшением объема».
В прошлом году к таким же выводам пришел Алан Рапосо, глава подразделения новых силовых установок альянса Renault-Nissan. «Мы достигли предела даунсайзинга. Методы, которыми пользовались, чтобы уменьшить рабочий объем двигателей, больше не позволяют нам отвечать современным стандартам по уровню вредных выбросов», - приводит слова Рапосо агентство Reuters.
Несмотря на то, что малообъемные моторы не позволяют добиться существенной экономии топлива и улучшить показатели выбросов СО2, в компаниях пока не спешат отказываться от таких агрегатов. Как отметил Дисс, в ближайшем будущем объемы новых двигателей будут снова увеличиваться, однако, например, литровый трехцилиндровый турбомотор «Фольксвагена» продолжит выпускаться.
При этом в новом «Гольфе» место прежнего мотора 1.4 TSI занял 1,5-литровый мотор. Он выдает 150 сил (250 Нм) и оснащен системой отключения половины цилиндров при небольших нагрузках.
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Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
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