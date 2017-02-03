Теперь, как пишет CNBC на своей странице в Twitter, фирма именуется Tesla Inc., а не Tesla Motors.

В связи с чем компания Tesla приняла решение внести изменение в название, неизвестно. Издание The Verge предполагает, что это связано с расширением сферы деятельности производителя электромобилей.

Помимо машин, компанией Tesla или принадлежащими ей фирмами сейчас выпускаются батареи для бытового использования, а также панели для сбора солнечной энергии.

Сейчас модельный ряд компании Tesla состоит из двух электромобилей: лифтбека Model S и кроссовера Model X. Автопроизводитель также готовится запустить в производство свою самую дешевую модель - Model 3.

Ожидается, что готовый к производству вариант Tesla Model 3 появится не ранее конце 2018 года. При этом изначально предполагалось, что модель начнут производить в середине текущего года.