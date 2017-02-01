Компания Jaguar Land Rover внедряет новую технологию демонстрации автомобилей, предусматривающую использование средств виртуальной реальности (VR).

Система получила название Jaguar Land Rover Virtual Reality Experience. Она даст клиентам возможность ознакомиться с новыми моделями ещё до того, как те будут представлены в шоу-румах.

Покупатели смогут увидеть новый автомобиль в натуральную величину и максимально подробно изучить его особенности. В процессе виртуального тура клиенты получат возможность не просто оценить облик машины, но и заглянуть под капот.

Virtual Reality Experience также позволяет осмотреть салон автомобиля с разных ракурсов. Помимо этого, покупателям будет доступна специальная программа для планшетов - она поможет ещё более детально изучить все характеристики выбранной модели.

Важно отметить, что новая система демонстрации автомобилей будет локализована для двух десятков языков. В России Virtual Reality Experience заработает уже до конца зимы. Это решение, впервые использованное в прошлом году в Великобритании во время запуска в продажу спортивного автомобиля Jaguar F-Pace, теперь будет применяться для каждой новой модели, начиная с пятого поколения Land Rover Discovery.

Добавим, что технологии виртуальной и дополненной реальности использует для демонстрации своих автомобилей компания Volvo.