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Топливно-энергетический комплекс
Ford добавит "старым" машинам современные опции.
22:23 27.01.2017 |
Компания Ford разработала телематическое устройство, с помощью которого владельцы «старых» машин марки смогут воспользоваться некоторыми современными опциями. Например, системой дистанционного запуска двигателя.
Устройство носит название SmartLink и представляет собой небольшую пластиковую коробочку, которая подключается к диагностическому разъему автомобиля (OBD II). В ней, среди прочего, содержатся датчик GPS и модем 4G/LTE. Подойдет SmartLink к автомобилям Ford и Lincoln 2010 модельного года и моложе.
После подключения у владельцев машин появится возможность получать информацию о техническом состоянии автомобиля через мобильное приложение или специальный портал «Форда». Кроме того, им откроются возможности просматривать статистику о манере вождения и расходе топлива, дистанционно запускать мотор и отпирать двери.
Еще одной функцией устройства станет распространенная сегодня система контроля неопытных водителей. Например, можно будет заранее ограничить максимальную скорость автомобиля и постоянно отслеживать его местонахождение.
В продажу SmartLink поступит летом 2017 года. Информации о стоимости пока нет. Предположительно, устройство будет доступно либо за одноразовый платеж, либо по принципу абонентской платы.
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