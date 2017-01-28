Компания Ford разработала телематическое устройство, с помощью которого владельцы «старых» машин марки смогут воспользоваться некоторыми современными опциями. Например, системой дистанционного запуска двигателя.

Устройство носит название SmartLink и представляет собой небольшую пластиковую коробочку, которая подключается к диагностическому разъему автомобиля (OBD II). В ней, среди прочего, содержатся датчик GPS и модем 4G/LTE. Подойдет SmartLink к автомобилям Ford и Lincoln 2010 модельного года и моложе.

После подключения у владельцев машин появится возможность получать информацию о техническом состоянии автомобиля через мобильное приложение или специальный портал «Форда». Кроме того, им откроются возможности просматривать статистику о манере вождения и расходе топлива, дистанционно запускать мотор и отпирать двери.

Еще одной функцией устройства станет распространенная сегодня система контроля неопытных водителей. Например, можно будет заранее ограничить максимальную скорость автомобиля и постоянно отслеживать его местонахождение.

В продажу SmartLink поступит летом 2017 года. Информации о стоимости пока нет. Предположительно, устройство будет доступно либо за одноразовый платеж, либо по принципу абонентской платы.