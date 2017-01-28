Система обогрева лобового стекла безусловно является очень полезной функцией, позволяющей быстро устранить обледенение или запотевание. Но при движении в определённых условиях водитель может видеть нити накаливания, что создаёт некоторые неудобства.

Концерн Volkswagen разработал технологию, позволяющую решить описанную проблему. Вместо традиционных нитей накаливания применяется очень тонкий проводящий слой серебра, внедрённый в структуру лобового стекла. Система позволяет быстро устранить запотевание или обледенение, затрачивая 400-500 Вт энергии.

При этом в зоне покоя стеклоочистителей, которая не видна водителю, по-прежнему применяются нити накаливания. Они препятствуют обледенению щёток и их примерзанию к стеклу.

Любопытно, что летом тончайший слой серебра выполняет функции «теплового экрана», отражая солнечное излучение. Это позволяет быстрее охладить салон и снизить нагрузку на систему кондиционирования.

Лобовое стекло нового типа уже предлагается в качестве опции на моделях Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan, Passat и Passat Variant. Цена на него начинается от 340 евро.