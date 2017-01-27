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Топливно-энергетический комплекс
Volvo S90 и V90 получили высшую оценку Euro NCAP
17:00 26.01.2017 |
Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов двух новых моделей Volvo - седана S90 и универсала V90. Оба автомобиля заработали высшую оценку благодаря набору современных систем безопасности уже в базовом оснащении.
Набор City Safety включает в себя системы слежения за окружающим трафиком, пешеходами и велосипедистами, а также функцию автоматического экстренного торможения.
В Euro NCAP впервые поставили высшие баллы системе Autonomous Emergency Braking (AEB) во время тестов XC90 - за предотвращение фронтального столкновения с другим автомобилем. В случае с S90 и V90 ей поставили лучшие оценки за предотвращение наезда на пешеходов.
Система AEB, которая работает как днем, так и ночью, была испытана комиссией Euro NCAP по трем сценариям. В первых двух специалисты имитировали появление пешеходов перед машиной с левой и правой сторон, а во втором - выбегающего из-за припаркованных автомобилей ребенка (с пассажирской стороны относительно испытуемых Volvo).
Вместе с седаном S90 шведская компания представила дополненную систему предотвращения фронтальных столкновений - в ней появился функция обнаружения крупных животных. Например, лосей. В Volvo рассчитывают, что к 2020 году пассажиры автомобилей марки вообще не будут получать серьезных увечий ни при каких условиях.
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