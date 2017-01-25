Американский автопроизводитель Tesla Motors представит свой полностью самоуправляемый автомобиль в течение ближайших шести месяцев. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

"Благодаря функции автономного вождения безопасность должна значительно повыситься, даже если законы требуют присутствия водителя за рулем", - отметил Маск, слова которого приводит издание Forbes. Глава Tesla отметил, что компания "совершенно точно" представит полностью самоуправляемое авто "в течение шести месяцев". При этом Маск не исключил, что это может произойти еще быстрее, "возможно, через три месяца".

В октябре 2016 года Tesla объявила, что намерена оснащать все выпускаемые ею автомобили новыми системами, необходимыми для полностью автономной работы автопилота. Как разъяснялось тогда в заявлении, новые системы включают в себя: "восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров и 12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков, которые позволяют заметить твердые и мягкие объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше". Кроме того, машины Tesla будут оснащены специальным радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

Производимые компанией в настоящее время машины, оснащенные функцией автопилота, требуют присутствия водителя. Система может корректировать курс транспортного средства или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя.

Между тем, законодательство США в любом случае пока не разрешает эксплуатацию автомобилей в режиме полностью автоматического пилотирования без водителя, сидящего за рулем. Перспективы отмены указанных ограничений пока не ясны.

Автономные автомобили

Нормами США установлено шесть уровней автономности автомобилей (от нуля до пяти). Машине присуждается максимальный пятый уровень в случае, если авто может передвигаться без участия человека в абсолютно любых дорожных условиях и ситуациях.

Четвертому уровню соответствуют те авто, которые могут ездить практически полностью автономно, но с небольшими исключениями при ситуациях, которые потенциально могут потребовать участия водителя. Маск не уточнил, под какую категорию попадут будущие машины Tesla, однако, по данным Forbes, речь, скорее всего, идет как раз о четвертой.

Система автопилота в машинах производства Tesla нередко подвергалась пристальному вниманию и критике. Ранее сообщалось, что американские регуляторы не намерены объявлять об отзыве автомобилей Tesla, оснащенных системой электронного ассистента, в связи с ДТП, которое привело к гибели человека. Специалисты не нашли свидетельств того, что автопилот перед ДТП был неисправен.

Авария, о которой идет речь, произошла в мае 2016 года в штате Флорида. Тогда погиб водитель, двигавшийся в ясную солнечную погоду в автомобиле Tesla, который был под управлением электронного ассистента. Как было установлено, датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, находившийся почти перпендикулярно направлению движения Tesla. До этого имели место и другие аварии, связанные с использованием автопилота в автомобилях Tesla, в том числе в штатах Монтана и Пенсильвания, однако в тех случаях обошлось без пострадавших.



