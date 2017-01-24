Новый логотип «Астон Мартина»

Компания Aston Martin зарегистрировала в патентном ведомстве новый логотип, пишет Auto Guide. У него нет привычных крылышек и надписи с названием марки.

Новый круглый логотип с диагональными линиями, образующими буквы «A» и «M», по дизайну похож на эмблему «Астон Мартина», которая использовалась в 1920-х годах прошлого века, до того, как появились первые варианты с крылышками.

Так линии образуют буквы «A» и «M»

Логотипы «Астон Мартина» по дате их появления и использования

Предполагается, что новый логотип может быть использован на новых моделях «Астона», включая будущий гиперкар AM-RB 001, который разрабатывается совместно с Red Bull. Этот автомобиль получит карбоновые кузов и шасси, 1000-сильный семилитровый двигатель V12 и систему рекуперации энергии при торможении.

С места до 320 километров в час AM-RB 001 сможет ускоряться за 10 секунд. Максимальная скорость превысит 400 километров в час. Всего будет построено 150 машин в дорожной версии и 25 - в трековой. Все гражданские автомобили уже проданы по предварительным заявкам.