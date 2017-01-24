«Tesla никогда не прекратит внедрять инновации, - написал глава Tesla Motors Илон Маск на своей страничке в социальной сети Twitter. - Вы покупаете не те машины, если думаете иначе. Мы планируем выпускать новые версии электромобилей каждые 12-18 месяцев. Если мы будем использовать ресурсы для сложных, но редких модернизаций, то темп инноваций резко снизится».

В этом плане Tesla Motors будет больше похожа не на автопроизводителей, а на компании, которые выпускают компьютерную технику. А ярых поклонников новых технологий в сфере электромобилей можно будет сравнить с хардкорными геймерами, которые регулярно тратят тысячи долларов на приобретение новых комплектующих, аксессуаров и игровых платформ.

Уже выпущенные на рынок электромобили Tesla продолжат регулярно получать обновления программного обеспечения, при помощи которого их функциональность может существенно меняться.