Компания Ford раскрыла обновленную версию «Мустанга». Спорткар изменился внешне, стал мощнее и получил десятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Вместе с тем он обзавелся цифровой приборной панелью, которая будет предлагаться в качестве опции.

Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - «нос» стал на 20 миллиметров ниже.

Салон спорткара в целом остался прежним, однако теперь для «Мустанга» доступен 12-дюймовый настраиваемый LCD-дисплей в роли приборной панели. Список опций модели пополнился также за счет богатого набора современных систем безопасности, в том числе, функции предупреждения фронтальных столкновений и удержания автомобиля в заданной полосе. Для версий с восьмицилиндровым мотором предложена выхлопная система с изменяемой громкостью.

Кроме того, Ford Mustang получил новые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Моторная гамма тоже изменилась: атмосферного 3,7-литрового V6 больше не будет, а пятилитровый V8 с доработанным прямым впрыском и увеличенной с 11:1 до 12:1 степенью сжатия стал мощнее и одновременно экономичнее (цифр по отдаче и потреблению топлива в компании не привели). В гамме остался и 2,3-литровый турбомотор EcoBoost.

Десятиступенчатый «автомат», согласно представителям «Форда», обладает более быстрым переключением передач, нежели прежний шестидиапазонный агрегат. Новая трансмиссия будет доступна как в сочетании с младшим мотором, так и с топовым.

Как и раньше, для «Мустанга» предусмотрена и шестиступенчатая «механика», однако в случае с фейслифтовой версией коробка передач отличается сцеплением с двумя дисками и двухмассовым маховиком.

Продажи новинки в США начнутся осенью 2017 года. Информации по ценам пока нет.