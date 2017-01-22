Финансовые новости
- |
- 22.01.17
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
15:07 19.01.2017 |
Компания Ford раскрыла обновленную версию «Мустанга». Спорткар изменился внешне, стал мощнее и получил десятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Вместе с тем он обзавелся цифровой приборной панелью, которая будет предлагаться в качестве опции.
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - «нос» стал на 20 миллиметров ниже.
Салон спорткара в целом остался прежним, однако теперь для «Мустанга» доступен 12-дюймовый настраиваемый LCD-дисплей в роли приборной панели. Список опций модели пополнился также за счет богатого набора современных систем безопасности, в том числе, функции предупреждения фронтальных столкновений и удержания автомобиля в заданной полосе. Для версий с восьмицилиндровым мотором предложена выхлопная система с изменяемой громкостью.
Кроме того, Ford Mustang получил новые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Моторная гамма тоже изменилась: атмосферного 3,7-литрового V6 больше не будет, а пятилитровый V8 с доработанным прямым впрыском и увеличенной с 11:1 до 12:1 степенью сжатия стал мощнее и одновременно экономичнее (цифр по отдаче и потреблению топлива в компании не привели). В гамме остался и 2,3-литровый турбомотор EcoBoost.
Десятиступенчатый «автомат», согласно представителям «Форда», обладает более быстрым переключением передач, нежели прежний шестидиапазонный агрегат. Новая трансмиссия будет доступна как в сочетании с младшим мотором, так и с топовым.
Как и раньше, для «Мустанга» предусмотрена и шестиступенчатая «механика», однако в случае с фейслифтовой версией коробка передач отличается сцеплением с двумя дисками и двухмассовым маховиком.
Продажи новинки в США начнутся осенью 2017 года. Информации по ценам пока нет.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый политический сезон актуализировал разговоры о грядущей самоликвидации Оппозиционного блока
|Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
|Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?
|Задержанного в Испании россиянина обвиняют в создании банковского трояна
|В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
|Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink
Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.
|Лондонский суд отказался признать бридж спортом
|Uber выплатит властям США $20 млн за обман водителей
Это интересно
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X
|Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
|Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - "нос" стал на 20 миллиметров ниже.
|Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
|Самый дорогой дом в США продают за $250 млн
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.