Компания Volvo в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте (штат Мичиган, США) объявила о начале новой фазы глобального проекта Drive Me по тестированию системы автопилотирования.

Главное отличие проекта Drive Me от подобных экспериментов в области автономного управления заключается в изначальном подходе, когда в центре внимания разработчиков находится пользователь. Вместо того, чтобы полагаться лишь на результаты исследований инженеров, в Volvo уделяют большое внимание отзывам людей, которые используют автомобили с автопилотом в повседневной жизни.

С этой целью роботизированные машины будут предоставлены обычным семьям и просто автомобилистам для повседневной эксплуатации. Так, в Детройте компания Volvo объявила, что первыми такими испытателями станут члены семьи Хайнов (Hain) из Гётеборга (Швеция).

Автомобили, участвующие в проекте Drive Me, позволят водителям убрать руки с рулевого колеса и не касаться педалей при движении в пределах специально выделенных зон для автономного управления. В текущем году планируется выпустить на дороги до 100 самоуправляемых автомобилей в пригородах Гётеборга.

По данным независимого исследования, автопилоты способны значительно сократить количество ДТП. До 90 % всех аварий происходит из-за ошибок самих водителей - этот фактор будет устранён в машинах с автономным управлением.



