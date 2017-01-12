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Топливно-энергетический комплекс
В США арестовали топ-менеджера Volkswagen из-за дизельгейта
12:22 11.01.2017 |
Ресурс New York Times сообщил об аресте Федеральным разведывательным бюро (ФБР) топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта (Oliver Schmidt), возглавлявшего с 2014 г. по март 2015 г. подразделение автоконцерна в США, ответственное за соблюдение нормативных требований регулирующих органов. По данным источников New York Times, задержанный в рамках расследования во Флориде Шмидт обвиняется в сговоре с целью обмана властей США и он является ключевой фигурой в реализации фальсификаций.
В ответ на просьбу прокомментировать данную публикацию представитель Volkswagen Джанин Гиниван (Jeannine Ginivan) заявила, что автопроизводитель продолжает сотрудничать с Министерством юстиции США, но было бы нецелесообразным комментировать какие-либо текущие расследования или обсуждать кадровых вопросы.
Пресс-секретарь офиса прокурора Соединенных Штатов в Детройте сообщил агентству Reuters, что Оливер Шмидт появится в понедельник в Федеральном суде в Майами (штат Флорида).
Автомобилестроительный концерн Volkswagen признал в сентябре 2015 г., что в поставляемых им в США дизельных автомобилях использовалось программное обеспечение, позволяющее манипулировать с результатами тестов для соответствия нормативным ограничениями на выбросы вредных веществ в атмосферу, хотя на самом деле превышение по выбросам достигало 40-кратного размера.
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