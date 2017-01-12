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Audi раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
12:06 11.01.2017 |
На автошоу в Детройте состоялась мировая премьера нового концепта Audi, который дает представление о готовящемся самом большом кроссовере марки. Прототип Q8 получил купеобразный кузов и гибридную силовую установку с возможностью подзарядки батарей от розетки.
Концепт-предвестник по габаритам превосходит Q7 второго поколения. При 5,02 метра длины, 2,04 метра ширины и 1,7 метра высоты Q8 получил трехметровую колесную базу. Объем багажника составляет 630 литров. В дизайне кроссовера, как отмечают разработчики, содержатся отсылки к классической модели quattro из 1980-х (например, широкие задние стойки). Вместе с тем, по стилю Q8 стал продолжением серии концептов Prologue.
Отличительными элементами дизайна также стали 23-дюймовые колесные диски, агрессивный обвес с большими воздухозаборниками спереди и диффузором сзади, боковые стекла без рамок и отсутствующие ручки дверей.
Четырехместный салон концепта выполнен в духе последних моделей марки, однако отличается другой конфигурацией цифровой приборной панели (Audi virtual cockpit), сенсорным блоком управления климат-контролем спереди и на втором ряду, а также «спрятанным» в передней панели тачскрином мультимедийной системы. В обшивке сидений использована комбинация кожи наппа, нубука и текстиля.
Силовая установка Audi Q8 состоит из трехлитрового 333-сильного турбированного V6, восьмиступенчатого «автомата», комплекта литий-ионных батарей емкостью 17,9 киловатт-часа и электродвигателя мощностью почти 136 лошадиных сил. В общем система развивает 700 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон с нуля до «сотни» за 5,4 секунды и 250 километров в час максимальной скорости (ограничено электроникой).
Согласно расчетам «Ауди», средний расход топлива Q8 составляет 2,3 литра на 100 километров. Только на электротяге концепт проезжает до 60 километров, тогда как общий запас хода достигает 1000 километров. На полную зарядку аккумуляторов уходит около 2,5 часа.
Предусмотрено три режима работы силовой установки: EV (только на электричестве), hybrid (комбинированный режим) и battery hold (для накопления и сохранения заряда батарей).
Одноименная серийная версия концепта сможет конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Предположительно, запуск товарного Q8 состоится в 2018 году.
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