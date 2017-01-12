Компания Toyota представила на автосалоне в Детройте американскую версию седана Camry нового поколения. По словам главного инженера модели Масато Катсуматы, при создании новинки команда разработчиков получила возможность «начать все с чистого листа».

В основе Camry последнего поколения лежит глобальная модульная платформа Toyota New Global Architecture (TNGA). Впервые это шасси было использовано при создании текущего гибридного хэтчбека «Приус». Позже платформа легла в основу и компактного кроссовера CH-R.

Колесная база американской версии Toyota Camry выросла на пять сантиметров по сравнению с предшественником. При этом высота модели уменьшилась на 2,5 сантиметра, а верхняя точка капота стала ниже на четыре сантиметра. Плюс ко всему, ниже и ближе к центральной части седана теперь установлено водительское место. Все это позволило как опустить центр тяжести Camry, так и увеличить диапазон регулировки рулевой колонки.

Для Camry нового поколения японский автопроизводитель предложил три силовые установки: пару новых бензиновых двигателей - 3.5 V6 и 2,5-литровую «четверку», а также гибридный агрегат, построенный на основе мотора 2.5. В состав бензо-электрической установки также входит вариатор, тогда как два других варианта предполагают наличие новой восьмидиапазонной автоматической коробки передач.





Отдачу силовых агрегатов американской версии Camry последнего поколения в Toyota не назвали. Японский автопроизводитель отметил лишь, что гибридная модификация будет лучшей в своем классе по показателю топливной экономичности.





Перечень электронных помощников и систем безопасности Toyota Camry нового поколения состоит из функции предупреждения о столкновении спереди с возможностью распознавания пешеходов, адаптивного круиз-контроля, системы слежения за рядностью движения, функции автоматического переключения с дальнего на ближний свет, системы слежения за мертвыми зонами боковых зеркал, а также функции предупреждения о приближающихся автомобилях при движении задним ходом.

Базовое оснащение седана предполагает также наличие десяти подушек безопасности.





Модель укомплектовали и новой мультимедийной системой - Toyota Entune 3.0. Развлекательный комплекс будет предлагаться для всех версий модели и предполагает наличие навигационной системы, точки доступа Wi-Fi, а также возможность обмена данными с мобильным гаджетом водителя. Например, информацией об оставшемся в баке топливе. Седан может быть оснащен еще и аудиосистемой JBL.

Список оснащения Toyota Camry нового поколения также включает в себя проекционный дисплей и семидюймовый экран бортового компьютера, встроенный в приборную панель.

Продажи Toyota Camry нового поколения начнутся в Северной Америке летом.