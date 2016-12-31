Германский автоконцерн Volkswagen приобрел канадскую компанию PayByPhone, оказывающую услуги в оплате парковок с помощью приложения для мобильных устройств, телефонного звонка или SMS. Сделка позволяет Volkswagen упрочить свои позиции на динамично развивающемся рынке приспособлений, призванных облегчить жизнь владельцев частных машин, и со временем увеличить прибыли, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Базирующаяся в Ванкувере PayByPhone была основана в 2000 году и обрабатывает транзакции на сумму $300 млн в год. Объем сделки с автогигантом пока не раскрывается.

Как замечает издание, при продаже автомобилей производители обычно зарабатывают не более 10%. При этом на рынке услуг, затрагивающем обмен данными владельцев машин, данный показатель в отдельных случаях может достигать 75%. Освоение новых технологий в области безналичных форм оплаты поможет концерну скорее оправиться от "дизельного скандала", считает The Wall Street Journal.

Ранее в этом году Volkswagen достиг соглашения с американскими властями, согласно которому он обязуется потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах было установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения в машинах указанного ПО. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщили в концерне, проблема фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.