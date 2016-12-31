Зарядные станции Tesla Supercharger мощностью 120 кВт позволяют полностью пополнить заряд аккумуляторной батареи электромобиля Tesla Model S примерно за 75 минут (для моделей, оснащенных батареей емкостью 90 кВт•ч).

Редактор Electrek Фредерик Ламберт (Frederic Lambert) задал главе компании Tesla Motors Илону Маску (Elon Musk) вопрос о том, какие планы по модернизации сети Supercharger у него есть, а также не планируется ли установка солнечных панелей на станциях.

Илон Маск заявил, что некоторые Supercharger уже оснащены солнечными панелями, добавив, что мощность зарядных станций значительно возрастет с появлением нового поколения Supercharger V3.

Фредерик Ламберт уточнил: «О какой мощности идет речь? 350 кВт?». На что Маск ответил: «Всего 350? Вы о чем говорите? О какой-то детской игрушке?».

Маск давно говорил, что хочет снизить время зарядки до 5-10 минут.