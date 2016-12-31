Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.

«Необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. Для тех, кому часто приходится доверять машину кому-либо может пригодиться „красный ключ", который даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», - заявили в Volvo.

При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 километрами в час, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается.

Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за мертвыми зонами, усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков.