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Топливно-энергетический комплекс
Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
12:47 20.12.2016 |
Компания Lamborghini рассекретила обновленную версию суперкара Aventador с приставкой к названию S. Модель получила улучшенную аэродинамику и 740-сильный атмосферный двигатель V12, став первой серийной машиной марки с полноуправляемым шасси.
Суперкар после рестайлинга можно узнать по другому обвесу кузова и новым аэродинамическими элементам. Передний бампер Aventador S обеспечивает на 130 процентов больше прижимной силы относительно предшественника. Регулируемый спойлер сзади увеличил прижимную силу на 50 процентов. Кроме того, суперкар можно отличить по увеличившимся воздухозаборникам за дверьми и новым воздухозаборникам по бокам от двигателя.
Обновленная модель сохранила карбоновый монокок в основе, однако получила полноуправляемое шасси для более высокой устойчивости на высоких скоростях и лучшей маневренности на малых. Вместе с тем, у Aventador S изменилась подвеска - в частности, доработки коснулись настроек амортизаторов и задних пружин, которые были адаптированы для поворотных колес. Суперкар также отличается улучшенным программным обеспечением системы стабилизации и перенастроенным полным приводом, где до 90 процентов тяги может передаваться на задние колеса.
Интерьер Aventador S изменился только за счет другого дизайна цифровой приборной панели (в стиле приборки «заряженного» Aventador SV) и увеличенного дисплея обновленного мультимедийного комплекса (с поддержкой Apple CarPlay)
Управляющая электроника Aventador S также подверглась модернизации. К трем прежним режимам работы (Strada, Sport и Corsa) добавился вариант Ego, который позволяет отдельно настраивать работу двигателя, трансмиссии и подвески.
Мощность 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 удалось увеличить за счет корректировки регулирования фаз газораспределения и модернизации впуска. Красная зона тахометра теперь начинается с 8500 оборотов в минуту (против 8350 у прежнего Aventador).
Двигатель развивает 740 лошадиных сил (на 8400 оборотах в минуту) и 690 Нм крутящего момента. Таким образом, Aventador S на 40 лошадиных сил мощнее предшественника, однако крутящий момент остался прежним.
Время разгона с места до 100 километров в час не изменилось и составляет 2,9 секунды. 200 километров в час новинка набирает за 8,9 секунды, а 300 километров в час - за 24,5 секунды. Максимальная скорость по-прежнему равна 350 километрам в час.
Продажи Lamborghini Aventador S начнутся в 2017 году, цены на модель в Европе будут начинаться с 281 555 евро. Это примерно на 25 тысяч евро дороже дорестайлинговой версии.
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