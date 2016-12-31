В Volkswagen рассмотрят возможность выпуска шутинг-брейка на базе готовящегося купеобразного седана Arteon. Об этом изданию Autocar сообщил топ-менеджер компании Элмар-Мариус Лихарц, отвечающий за линейку полноразмерных моделей.

По словам Лихарца, сперва VW оценит реакцию публики на четырехдверный Arteon. В случае успешного старта модели, которая послужит сменщиком седана CC, впоследствии семейство может быть дополнено другими модификациями. Одним из наиболее привлекательных вариантов в компании считают шутинг-брейк.

В модельной линейке Volkswagen готовящийся Arteon займет место на ступень выше «Пассата», с которым он разделит моторную гамму. Основой послужит удлиненный вариант модульной платформы MQB и по габаритной длине новинка, как ожидается, будет на 50 миллиметров больше четырехдверки CC, тогда как объем багажника со сложенными креслами второго ряда достигнет 1700 литров.

Премьера седана Arteon запланирована на Женевский автосалон 2017 года. О сроках возможного запуска шутинг-брейка информации нет.